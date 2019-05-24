موائد الرحمن وولائم الإفطار الجماعي مستمرة في طبرق  

تنتشر موائد الرحمن وولائم الإفطار الجماعي في مدينة طبرق طيلة أيام شهر رمضان المبارك آخرها مأدبة الإفطار الجماعي في حي سوق العجاج.

وفي ساحة الحي اجتمع كل الجيران من سكان سوق العجاج أحد أعرق أحياء المدينة ليشاركوا في المأدبة الرمضانية السنوية.

وأخذت مأدبة رمضان هذا العام عنوان “حسن الجوار” في بادرة الهدف منها إيصال رسالة مفادها الحث على حسن الجوار وتقوية روابط الأخوة والصداقة وخلق روح المحبة بين الجيران.

واعرب أهل حي سوق العجاج عن أملهم الكبير في الشهر الكريم أن يسود الأمن والأمان أرجاء ليبيا وأن تتوحد صفوف الليبيين.

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