توقعات بتقلبات جوية على غرب ليبيا

طرابلس 24 مايو 2019 (وال) – أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إلى تأثر مناطق غرب ليبيا مساء هذا اليوم بامتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر ويتحرك تدريجيا ناحية الشمال الشرقي.

وأوضحت أن ذلك سينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (50) كم في ساعة، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار مع تكاثر السحب على بعض المناطق.

وأشار المركز إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة ومن المتوقع أن تتأثر مناطق شرق ليبيا بهذه التقلبات من مساء الغد.

وأضاف، أن الطقس سيتحسن تدريجيا على مناطق شمال غرب ليبيا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة من مساء يوم الأحد مع بداية تأثير المرتفع الجوي.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي ما بين (25 –31) مئوية وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الغد ثم تنخفض تدريجيا من مساء يوم الأحد.

وتتراوح على مناطق الشمال الشرقي ما بين (20 – 25) مئوية في حين تتراوح على أغلب مناطق الجنوب ما بين (35 – 40) مئوية.

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