أسعار الخضروت واللحوم والمواد الغذائية اليوم الجمعة بمدينة سبها‎

يتناصف الشهر الكريم وتستمر معه المعاناة في توفير السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان المبارك ليوفر لنفسه واهله الراحة في وجبة الإفطار

وفي سبها تتزامن المعاناة من حيث ارتفاع اسعار المواد الغذائية مع انقطاع التيار الكهربائي وشح المياه في بداية شهر الصيف …وما لوحظ خلال الشهر الكريم بمدينة سبها هو تزايد الاسعار وعدم انخفاضها الى يومنا هذا حيث تم رصد اسعارها كالتالي

البصل ……4 دينار للكيلو

البطاطا …..4 دينار للكيلو

الطماطم …..5 دينار للكيلو

الفلفل ……..6 دينار للكيلو

الثوم ………5 دينار للكيلو

المعدنوس ….1 دينار للربطة

الجرجير ……1 دينار للربطة

سلاطة ورقية ….3 دينار للكيلو

الجزر ……….3 دينار للكيلو

البادنجان …….4 دينار للكيلو

الكوسة ……….4 دينار للكيلو

الخيار ………..5 دينار للكيلو

أما اسعار الفواكه فكانت كما يلي

الموز …………6 دينار للكيلو

التفاح …………8 دينار للكيلو

الكمثرى ……….8 دينار

الجوافة …………9 دينار للكيلو

فراولة …………9 دينار للكيلو

وكانت اسعار اللحوم كما يلي

لحم خروف وطني …..45 دينار للكيلو

لحم خروف ممستورد ….30 دينار

لحم بقر ………………..35 دينار

لحم أبل ………………..35 دينار

لحم دجاج ……………..15 دينار للدجاجة الواحدة

البيض …………………15 دينار سعر الطبق

وكانت اسعار السلع الغذائية كما يلي

علبة الزيت …………………4 دينار

علبة طماطم …………………2 دينار

كيلو السكر …………………..3 دينار

االارز ………………………5 دينار للكيلو

علبة حليب حجم صغير ………2 دينار

حليب جودي العلبة …………..6 دينار

مكرونة ………………………2 دينار

علبة التن …………………….4 دينار

علبة الهريسة ………………..5 دينار

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