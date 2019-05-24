خارجية الوفاق تقيل سفيرة ليبيا بالقاهرة.. والسبب رفضها إدانة الجيش

كشفت مصادر إعلامية، عن قيام وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، أمس الخميس، بإعفاء السفيرة حنان زغبية، القائم بالأعمال بالسفارة الليبية بالقاهرة من مهامها.

ونقلت المصادر عن دبلوماسي بالسفارة الليبية في القاهرة، أن وزير الخارجية المفوض بالوفاق محمد سيالة، اتخذ هذا القرار عقب رفضها إصدار بيان باسم السفارة وصفه المصدر بـ” المضلل وغير المتوازن” يُدين عمليات الجيش في طرابلس ويتبنى وجهة نظر أحادية تتهمه بارتكاب انتهاكات وتجاوزات لم تثبت صحة الكثير منها ويغض الطرف عن مشاركة إرهابيين ومطلوبين في صفوف قوات الحكومة أشار لوجودهم الاتحاد الأوروبي وغيره من الهيئات الدولية، لافتا إلى أن سيالة قرر تكليف فوزي تنتوش الموظف بالسفارة قائماً بالأعمال.

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