موسكو تدعو إلى الحلول السلمية في ليبيا

قال رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بليبيا، ليف دينجوف، إن موقف موسكو ثابت، ويدعو إلى الحوار السياسي والحلول السلمية، ويرفض استخدام القوة لحل النزاع.

وأوضح دينجوف في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، أن موقف بلاده الداعم للحوار السياسي، والتسوية السلمية في ليبيا لن يتغير، مؤكدا أن موسكو في حال قدمت منصة حوار للأطراف الليبية فإنها ستشترط أن يتم تنفيذ ما ينتج عنه.

وأكد دينجوف أن إعادة فتح السفارة الروسية في طرابلس مرتبط بالوضع الأمني، ولا يمكن طرحه في المدى القريب، نافيا أن تكون هناك أسباب سياسية وراء تأجيل زيارة وفد حكومة الوفاق إلى موسكو.

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