إلقاء القبض على 4 متهمين في قضية خطف بتاجوراء

تمكن أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة وأعضاء البحث الجنائي بمديرية أمن تاجوراء وأعضاء مكتب تحريات الشرطة العسكرية تاجوراء، أمس الخميس، من ضبط أربعة أشخاص من الجنسية البنقلاديشية وشخص يحمل الجنسية الرومانية، والمطلوبين الى مركز شرطة تاجوراء على ذمة قضية جنائية رقم (76 / 2019) خطف.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أن المجموعة متهمة بخطف عدد (5) أشخاص بتاريخ (22/5/2019)، وطلب فدية مالية لإطلاق سراحهم تقدر بحوالي 6500 دولار لكل شخص، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الأولية وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وتم إحالتهم الى نيابة العامة.

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