بنغازي .. القبض على شخص بحوزته “3” كيلوغرام من مادة “الحشيش”

بنغازي 24 مايو 2019 (وال)- ألقى أعضاء مكتب التفتيش والمتابعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية، القبض على شخص بحوزته “3” كيلوغرام من مادة “الحشيش” المخدرة.

وذكر مكتب الإعلام الأمني أنه كانت قد وردت معلومات إلى مكتب التفتيش والمتابعة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مفادها عن وجود شخص يُدعى (م.ا.ع.س.ف) يسكن في منطقة بودزيرة، يعمل فنيًّا “سمكري مركبات”، يقوم بالإتجار في المواد المخدرة نوع حشيش، عقب التحري وجمع المزيد من المعلومات تم التأكيد من المعلومات من قبل مكتب التفتيش والمتابعة شعبة التحري.

وأشار المكتب الإعلام الأمني إلى أنه بالتنسيق مع أحد المصادر السرية، على الفور تم إعداد كمين مُحكم للمعني وضبطه متلبسًا بعملية الإتجار بالمواد المخدرة نوع “حشيش”، وضبطه بحيازته كمية تقدر بحوالي ثلاثة 3 كيلوغرام، كما تم ضبط أداة معه لتعاطي المخدرات “كنشا” عليه تم استحضاره لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله. (وال- بنغازي) ع ع/ ر ت

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