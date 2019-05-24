بنغازي..إنشاء وحدة لمنع القاء المخلفات على الأرصفة

اعلنت بلدية بنغازي عن انشاء وحدة للحرس البلدي تابعة للبلدية تختص بضبط ظاهرة القاء المخلفات والقمامة على ارصفة الطرقات والميادين ومعاقبة المخالفين

واوضح رئيس قسم الاعلام بالبلدية ميلاد الورفلي لبوابة افريقيا الاخبارية ( أن هذه الخطوة تم اتخاذها حتى لا تعودة أزمة القمامة وتكدس المخلفات و هي بناء على التنسيق بين رئيس المجلس التسييري للبلدية و رئيس جهاز الحرس البلدي )

واضاف الورفلي ( أن هذه الوحدة ستقوم بضبط المخالفات المتمثلة في رمي القمامة على أرصفة الطرقات وفي الأماكن العامة كما ستقوم بإجراءات الجباية على المحلات والشركات وتغريم كل من يقوم برمي القمامة في غير الأماكن المخصصة لها والحفاظ على الأراضي الفضاء الواقعة داخل أحياء المدينة حتى لا تتحول الى مكبات للقمامة كما تم تزويد الوحدة بعدد 13 مركبة تم تسليمها من قبل وكيل الديوان بالبلدية و مدير مكتب الخدمات وتم تجهيز الوحدة بمكاتب متنقلة توضع في الساحات العامة )

ونوه الورفلي انه سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن تحديد (مكبات مرحلية) تحددها الوحدة واضاف ( ان البلدية تهيب بجميع المواطنين بالتبليغ عن الأحياء التى لم تصل إليها أعمال النظافة عن طريق بريد الصفحة الرسمية أو وحدة الحرس البلدي التابعة للبلدية ).

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