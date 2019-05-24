المؤقتة تشرع في حل أزمة شح الوقود والمحروقات بمناطق غرب ليبيا

شرعت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، في اتخاذ الخطوات الفعلية لحل أزمة شح الوقود والمحروقات بمناطق غرب ليبيا.

وعقد وكيل وزارة الداخلية للمنطقة الغربية البهلول الصيد باعتباره عضوا في لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية، أمس الخميس، اجتماعا مع شركة البريقة لتسويق النفط والشركات المزودة بالوقود بالمنطقة الشرقية بحضور الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مدينة بنغازي الاتفاق على آلية لتزويد المناطق المحررة بالغرب الليبي بالوقود بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني.

وناقش الاجتماع كيفية إيصال الوقود إلى مناطق غرب ليبيا من خلال هذه الشركات بتأمين وزارة الداخلية والقوات المسلحة العربية الليبية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي إن الاجتماع أثمر الاتفاق على تزويد كل مناطق غرب ليبيا بالوقود من مستودعات المنطقة الشرقية.

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