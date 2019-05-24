مقاتلات سلاح الجو تستهدف منصات مدفعية لمليشيات الوفاق

طرابلس 24 مايو 2019 (وال) – شنت مقاتلات سلاح الجو الليبي التابعة لرئاسة أركان القوات المسلحة فجر اليوم الجمعة غارات جوية على مواقع لمسلحي حكومة الوفاق في “مشروع الموز” جنوب طرابلس.

وأفاد مصدر عسكري، أن الطيران الليلي شن غارات عدة استهدفت مواقع تتمركز فيها مدفعية ثقيلة ومدفعية صاروخية.

ومازالت الاشتباكات العنيفة والقصف المتبادل بين القوات المسلحة والمليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق مستمرة في محاور عدة في الضواحي الجنوبية للعاصمة. (وال – طرابلس) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال