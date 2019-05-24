مالية المؤقتة تحيل المعاشات ومرتبات موظفي صندوق التضامن الاجتماعي

أحالت وزارة المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة، أمس الخميس، المعاشات الأساسية ومرتبات موظفي الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي عن شهري أبريل ومايو للعام الجاري.

وأعلنت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أنها استلمت صك المعاشات الأساسية ومرتبات الموظفين عن شهري أبريل ومايو للعام 2019، من وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة.

وأكدت الهيئة أن العمل جاري من أجل إحالة المرتبات والمعاشات الأساسية إلى كافة الفروع ولمراكز التابعة للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، بحيث تكون في المصارف مع بداية الأسبوع القادم.

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