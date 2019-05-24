حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة (24 مايو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بدءًا من مساء اليوم الجمعة بتقلبات جوية مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح نشطة إلى قوية أحيانًا مع تكاثر السحب يوم الغد على بعض المناطق.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، احتمال سقوط أمطار متفرقة، مشيرًا إلى أن هذه التقلبات تتأثر بها مناطق شرق ليبيا من مساء الغد .

رأس أجدير حتى راس لانوف – سهل الجفارة – جبل نفوسة :-

السماء صافية إلى قليلة السحب بينما تتكاثر السحب يوم الغد على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول تدريجيًا يوم الأحد إلى شمالية غربية على مناطق أقصى الساحل الغربي، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم بين (25- 31) مْ وتصل إلى (33) مْ على نالوت وأبونجيم وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الغد على أغلب المناطق ثم تبدأ في الانخفاض تدريجيًا من مساء يوم الأحد

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده:-

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا هذا اليوم على جالو والجغبوب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية شرقية فشرقية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (20- 25) مْ وتصل على جالو والجغبوب إلى (34) مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على أغلب المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم ما بين (32- 37) مْ وتصل إلى (40) مْ على غات وتسجل ارتفاعًا يوم الغد على غدامس.

الكفرة – السرير- تازربو :-

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على السرير مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (35- 41)مْ .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن ومناطق ليبيا

المدينة درجة الحرارة الصغرى (م)اليوم درجة الحرارة العظمي (م)اليوم طقس اليوم درجة الحرارة الصغرى (م) غدا درجة الحرارة العظمي (م) غدا طقس يوم الغد زواره 20 28 صافية الى قليلة السحب 22 40 احتمال سقوط أمطار / رياح نشطة صبراتة 20 28 صافية الى قليلة السحب 22 39 احتمال سقوط أمطار / رياح نشطة الزاوية 20 28 صافية الى قليلة السحب 20 38 احتمال سقوط أمطار / رياح نشطة طرابلس 18 28 صافية الى قليلة السحب 22 38 احتمال سقوط أمطار / رياح نشطة العزيزية 22 31 صافية الى قليلة السحب 15 38 احتمال سقوط أمطار / رياح نشطة الخمس 20 29 صافية الى قليلة السحب 22 36 رياح نشطة مصراتة 17 25 صافية الى قليلة السحب 20 30 رياح نشطة سرت 20 25 صافية الى قليلة السحب 22 32 غائمة جزئيًا / رياح نشطة نالوت 24 33 صافية الى قليلة السحب 24 38 غائمة جزئيًا / رياح نشطة يفرن 22 30 صافية الى قليلة السحب 20 34 غائمة جزئيًا / رياح نشطة الزنتان 19 30 صافية الى قليلة السحب 16 32 غائمة جزئيًا / رياح نشطة غريان 20 29 صافية الى قليلة السحب 21 33 غائمة جزئيًا / رياح نشطة ترهونة 19 31 صافية الى قليلة السحب 22 35 رياح نشطة مثيرة للأتربة بني وليد 20 31 صافية الى قليلة السحب 23 36 رياح نشطة مزده 21 31 صافية الى قليلة السحب 20 34 احتمال سقوط أمطار / رياح نشطة ابونجيم 23 33 صافية الى قليلة السحب 25 38 غائمة جزئيًا / رياح نشطة القريات 24 32 صافية الى قليلة السحب 20 32 احتمال سقوط أمطار / رياح نشطة هون 22 34 صافية الى قليلة السحب 22 35 إحتمال سقوط أمطار خفيفة غدامس 27 37 صافية الى قليلة السحب 27 42 غائمة جزئيًا / رياح نشطة أوبارى 25 36 صافية الى قليلة السحب 22 39 احتمال سقوط أمطار خفيفة سبها 27 37 صافية الى قليلة السحب 24 34 احتمال سقوط أمطار خفيفة مرزق 24 35 صافية الى قليلة السحب 24 40 احتمال سقوط أمطار خفيفة القطرون 28 37 صافية الى قليلة السحب 28 40 احتمال سقوط أمطار خفيفة غات 32 39 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا 26 38 احتمال سقوط أمطار خفيفة رأس لأنوف 15 20 صافية الى قليلة السحب 20 27 صافية الى قليلة السحب البريقة 16 21 صافية إلى قليلة السحب 22 30 صافية الى قليلة السحب اجدابيا 16 25 صافية الى قليلة السحب 22 33 صافية الى قليلة السحب بنغازي 16 25 صافية الى قليلة السحب 22 30 صافية الى قليلة السحب المرج 14 23 صافية الى قليلة السحب 18 28 صافية الى قليلة السحب البيضاء 19 25 صافية الى قليلة السحب 20 29 صافية الى قليلة السحب شحات 15 22 صافية الى قليلة السحب 18 27 صافية الى قليلة السحب درنة 16 23 صافية الى قليلة السحب 16 23 صافية الى قليلة السحب طبرق 17 24 صافية الى قليلة السحب 17 24 صافية الى قليلة السحب جالو 24 34 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا 25 37 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا الجغبوب 24 34 احتمال سقوط أمطار متفرقة 24 34 احتمال سقوط أمطار متفرقة السرير 26 36 احتمال سقوط أمطار خفيفة 27 39 قليلة السحب تازربو 29 39 قليلة السحب 30 41 قليلة السحب الكفرة 30 41 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا 30 41 قليلة السحب تتكاثر أحيانًا

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