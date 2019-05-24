هكذا أبّنَ الزائدي العميد مسعود الضاوي

أبّنَ الأمين التنفيذي للحركة الشعبية الوطنية الليبية مصطفى الزائدي، العميد مسعود الضاوي، الذي استشهد فجر اليوم الجمعة في محور عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”،: “الشهيد البطل مسعود الضاوي ، رجل من رجالات ليبيا العظام ، أول من بدأ العمل في تأسيس المقاومة المسلحة ضد مؤامرة فبراير بعد سقوط الدولة الجماهيرية، وتمكن مع رفاقه آل ابوعميد من تحويل ورشفانة إلى قاعدة للعمل الكفاحي المقاوم.”

وأضاف الزائدي، “رغم مرضه لم يتردد ولم يتأخر، فكان نموذجا يحتذي في الصلابة والصمود والثبات على الموقف، وعندما أعيد بناء القوات المسلحة كان أول الملتحقين بلا تردد “.

واختتم، “مسعود الضاوي اسم سيلمع دائما في سماء ليبيا وستدرس الأجيال سيرته الكفاحية..

عزؤنا فيه كبير وفقدانه في هذه الساعات المجيدة خسارة...

مسعود الضاوي ورفاقه الشهداء الأبطال من جنود وضباط وقيادات القوات المسلحة رسموا لنا طريق الخلاص، وحددوا سبيل استعادة الدولة الأمنة المطمئنة “.

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