الميهوب : القائد العام يزور روسيا الأيام المقبلة لمناقشة ملف مكافحة الإرهاب

طبرق 24 مايو 2019 (وال) – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن زيارة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر المرتقبة إلى روسيا ستركز على ضرورة مكافحة الإرهاب.

الميهوب أضاف، في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، اليوم الجمعة أن زيارة حفتر، إلى موسكو ستتناول عديدًا من الملفات، إلا أن أبرزها ضرورة مواجهة الإرهاب، واتخاذ خطوات ومواقف واضحة من الدول الفاعلة والمؤثرة تجاه ما تقوم به تركيا وقطر من عمليات نقل الأسلحة والذخائر والمقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية.

وتابع: “إيقاف المعركة في طرابلس بات صعبا في ظل التطورات، وعملية الاقتحام الكبيرة قد تحدث في أي لحظة، إلا أن القرار العسكري يعود للقادة في الميدان”.

واستطرد: “ما يمكن فهمه الآن من سير العمليات، هو أن القوات المسلحة العربية الليبية تسعى للحفاظ على حياة المدنيين، وسحب المقاتلين إلى خارج المناطق المدنية بما يسهم في استنزافهم بعيدًا عن المناطق الآهلة بالسكان”.

وقال: “الشحنة التركية، التي وصلت لدعم الإرهابيين، أكدت للعالم من يدعم الإرهاب، كما اتضح الأمر لمجلس الأمن، وكما أكد أن الكتائب والمليشيات الموجودة في طرابلس أكدت أن كل كتيبة أو جماعة تعمل بمفردها”، مضيفا: “في المقابل تقوم القوات المسلحة العربية الليبية بمواجهة تلك العناصر بآلية منظمة ومنضبطة”.

وطالب الميهوب المدنيين بضرورة تجنب أماكن الاشتباكات في طرابلس، وتقديم الدعم للقوات المسلحة لتخليص طرابلس من الجماعات الإرهابية. (وال – طبرق) ع ع.

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