بالفيديو.. أهم القضايا التي تم ضبطها في 2019 بمركز شرطة العروبة ببنغازي

كشف رئيس مركز شرطة العروبة التابع لمديرية أمن بنغازي عاطف حسين مفتاح باره، عن أهم الأعمال والقضايا التي تم ضبطها بفضل جهود أعضاء المركز خلال الفترة من 1 يناير 2019 حتى 19 مايو 2019.

وأوضح باره، خلال مقطع مرئي، أن عدد المحاضر بلغ 1498 محضر، عدد المنجز منهم 619 محضر محال للنيابة العامة ومنهم ما هو منتهي بالتنازل أو بتأشيرة النيابة العامة، وفيما يتعلق بالسجلات الجنائية بلغ عدد الجنح والجنايات 450 قضية، والشكاوى الإدارية 115 قضية، والمحالة للنيابة بلغ عدد 32 قضية، وقضية انتحار واحدة و7 عمليات قتل، إضافة إلى عمليات ضبط مزورين للتأشيرات.

‫كلمة رئيس مركز شرطة العروبة لتحدث عن أهم… – مديرية أمن بنغـــــــــــــازي – الصفحة المعتمدة والرسمية‬

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