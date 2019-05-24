“الحاسي” يكشف تطورات الوضع في طرابلس ويؤكد: مفاجآت مهمة تنتظر قوات الوفاق

اوضح آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش اللواء عبد السلام الحاسي اخر التطورات الميدانية في محاور العاصمة طرابلس، مؤكداً أن المعركة تتجه إلى الحسم السريع بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها العدو في أغلب المحاور.

وكشف اللواء الحاسي في تصريحات نشرتها صحيفة “البيان” أن هناك مفاجآت مهمة في الطريق ستزيد من ضرب ما تبقى من معنويات الإرهابيين والمرتزقة من عناصر المليشيات، حسب وصفه.

وأشار الحاسي إلى أن “الجيش يكسب مساحات جديدة في ضواحي العاصمة وهو اليوم يملك الأسبقية براً وبحراً وجواً”.

وقال الحاسي أن القوات المسلحة تقدمت خلال اليومين الماضيين عشرة كيلو مترات في محاور جنوب العاصمة ، مضيفاً :” على من يراهن على تراجع قواتنا أن يعيد حساباته فنحن اليوم في مواقع متقدمة وفي كل يوم يزداد إصرارنا على تحرير عاصمتنا من الإرهاب، خصوصاً أن الأحداث تكشف لنا باستمرار خطورة المؤامرة التي تستهدف ليبيا الدولة والشعب والمقدرات”.

وبيّن اللواء الحاسي أن سلاح الجو وجه ضربات قاصمة لتمركزات الميليشيات وسيستمر في ذلك ، نافياً بذلك أن تكون قوات الميليشيات قد امتلكت القدرة على منع طيران الجيش من تنفيذ مهامه القتالية ليلاً.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 510 قتلى و2977 جريحا منهم 126 مدنيا، ونزوح ما يقارب 75 ألف شخص.

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