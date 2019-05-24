ماذا قال الشيباني بخصوص ملف إعادة إعمار تاورغاء؟

كشف عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، عن مستجدات ملف إعادة إعمار مدينة تاورغاء.

وقال الشيباني في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أصدر مجلس النواب قانون ميزانية طوارئ لإعادة أعمار تاورغاء مما لحقها من دمار وخراب وعبث تقدر بستمائة مليون دينار ليبي وتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة إعمار تاورغاء بعد تحديد احتياجاتها من الصيانة والإنشاءات والمشاريع المطلوبة بما يغطي المبلغ المذكور والتي ستقوم البلدية بتقديمها إلى الحكومة للشروع في التنفيذ …هناك عدد من القطاعات ابدت استعدادها للقيام بعدد من الإنشاءات داخل تاورغاء، إضافة إلى أنه تمت مخاطبة لجنة انتخابات المجالس البلدية بإدراج بلدية تاورغاء ضمن البلديات التي سيتم انتخاب مجلسها البلدي. نظرا للموقع الجغرافي لمدينة تاورغاء ولما يدور على أبواب عاصمتنا طرابلس من قتال من أجل استعادة الدولة تعلق أمور كثيرة إلى حين يذهب الزبد جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض”.

السلام عليكم،،،اهلي تاورغاء ،،،، أصدر مجلس النواب قانون ميزانية طوارئ لإعادة أعمار تاورغاء من ما لحقها من دمار وخراب… Posted by Jaballah Alshibani on Thursday, May 23, 2019

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