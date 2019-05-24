المنصوري: الدعم التركي لقوات الوفاق لن يحدث أي فارق على الأرض

أكد اللواء فوزي المنصوري، قائد محور عين زارة بمعركة طرابلس، أن القوات المسلحة العربية الليبية، لا تعير أي اهتمام بالدعم التركي للميليشيات بالسلاح، مشيراً إلى أن التعزيزات التي وصلت للميليشيات لم تحدث أي فارق على الأرض.

وقال المنصوري، في حوار صحفي أجرته معه صحيفة “الاتحاد”، إن قوات الجيش الليبي تحقق تقدماً ملحوظاً و«قفزات» ملموسة باتجاه معسكر النقلية قرب كوبري صلاح الدين.

يشار إلى أن القوات المسلحة أطلقت في الرابع من شهر أبريل الماضي، عملية عسكرية واسعة لتحرير العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة، التي أصبحت تعاني انهياراً كبيراً في صفوفها، تحت ضربات الجيش الليبي.

ووصلت قبل أيام السفينة “أمازون” إلى ميناء طرابلس، قادمة من أحد الموانئ التركية، محملة بشحنة أسلحة ومعدات حربية لدعم قوات الوفاق.

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