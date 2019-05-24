مختار الجدّال مؤبّنا العميد مسعود الضاوي.. إلى ورشفانة أحر التعازي

قال الأكاديمي الليبي مختار الجدّال إنه يقدّم تعازيه وتهانيه لأهالي ورشفانة بعد استشهاد ابنهم االعميد مسعود الضـاوي دفاعا عن كرامة أهله وبلده إلى جانب الجيش الليبي، مشيرا إلى أنه كتب التاريخ بدمه.

وأضاف الجدّال في نص تأبيني للضاوي أنّه “استشهد وأسرته نازحة في بنغازي وكان يحلـم أن يعـود لبيـته ويعيـش في أمـان مـع أطفـاله وجيـرانـه .. واستشهد حتـى لا يجلـس على الفيـس بـوك يشـاهد فيـديو هيثـم التـاجوري وهـو يقـول لسيـدات ليبيـا ‘لـو عنـدكـم راجـل جيبوهولي’، وحتى لا يشـاهد إمرأة ليبية تغتصـب مـن المليشيـات ‘وهي تقـوللهــم حـرام عليكـم عندكـم ولايـه .. ‘”.

وأكد الجدال أن العميد “مسعـود الضـاوي اختـار الكــرامـة حتـى لا يعمل برتبة صبـي تحـت حـذاء الاخـوان وقيـادات المليشيات الارهـابيـة حيث كـان يستطيع أن يبيـع نفسـه ويـأخـذ الملاييـن ومنصـبا مـن معيتيـق وبـاشا اغـا ويطلـع على قنـوات بلحـاج والصـلابي ويهـاجم جيـش بـلاده لكـنه رفـض واختــار الجهـاد مثـل الأجـداد”.

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