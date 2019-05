نواب: قصف مقرنا في طرابلس «تصعيد خطير وجريمة مكتملة»

اليوم الجمعة 24 مايو 2019 عقدت جلسة طارئة بمن حضر برئاسة رئيس مجلس النواب الليبي الأستاذ الصادق كحيلي وعدد من أعضاء مجلس النواب بمقر مجلس النواب الليبي بالعاصمة طرابلس قاعة المؤتمرات ريكسوس أثر القصف الذي تعرض له مقر السلطة التشريعية والاستهداف المباشر لاعضاء مجلس النواب وكل العاملين بداخل المؤسسة التشريعية تخلل هذه الجلسة مؤتمر صحفي عبر عن موقف المجلس من العدوان الغاشم على العاصمة وسكانها ومؤسسات الدولة الدستورية .د.ربيعة ابوراص عضو مجلس النواب الليبي

