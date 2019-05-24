نواب: قصف مقرنا في طرابلس «تصعيد خطير وجريمة مكتملة»

أدان مجلس النواب، في بيان صدر من طرابلس، القصف الجوي الذي تعرض له مقره في العاصمة في وقت مبكر اليوم الجمعة.

وقال المجلس، في البيان الذي صدر اليوم الجمعة، إن «استهداف مقر السلطة التشريعية المنتخبة في منطقة سكنية مكتظة بالسكان وفي شوارع تجارية تعج بالمواطنين الذين يستعدون لاستقبال عيد الفطر لهو تصعيد خطير وجريمة حرب مكتملة الأركان».

وحمّلت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني مسؤولية الهجوم لقوات الجيش التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر.

ومن جانبه، طالب مجلس النواب في طرابلس الأجهزة المختصة في حكومة الوفاق بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المدنيين والوقوف في وجه هذا العدوان».

اليوم الجمعة 24 مايو 2019 عقدت جلسة طارئة بمن حضر برئاسة رئيس مجلس النواب الليبي الأستاذ الصادق كحيلي وعدد من أعضاء مجلس النواب بمقر مجلس النواب الليبي بالعاصمة طرابلس قاعة المؤتمرات ريكسوس أثر القصف الذي تعرض له مقر السلطة التشريعية والاستهداف المباشر لاعضاء مجلس النواب وكل العاملين بداخل المؤسسة التشريعية تخلل هذه الجلسة مؤتمر صحفي عبر عن موقف المجلس من العدوان الغاشم على العاصمة وسكانها ومؤسسات الدولة الدستورية .د.ربيعة ابوراص عضو مجلس النواب الليبي Posted by Rabea Boras on Friday, May 24, 2019

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