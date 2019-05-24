بالفيديو.. التاجوري يتهجم على نساء ليبيا في طوابير المصارف

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لآمر كتيبة ثوار طرابلس هيثم التاجوري، وهو يتهجم على النساء في طابور المصارف في العاصمة طرابلس.

ويظهر الفيديو التاجوري، وهو يقول بصوت عالي لأحد النساء (كان عندك راجل جيبيهولي)، وذلك وسط استياء السيدات الحاملات للكراسي في طابور المصرف من طول الانتظار، فيما رددت السيدات لا حول ولا قوة الا بالله، مهوش طبيعي، فيما ردت أخرى عليه قائلة “برا روح”.