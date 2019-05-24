مسؤول عسكري يكشف عن نية مجموعات مسلحة بالمنطقة الغربية للانضمام للقوات المسلحة

طرابلس 24 مايو 2019 (وال) – قال قائد عسكري في كتيبة الاستطلاع والاستخبارات، التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية إنه من المحتمل انضمام عدة كتائب كبرى من المدن الغربية وأبرزها لواء العروبة 26 إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتابع المصدر – الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات نشرتها “العين الإخبارية” – أن قادة المحاور عقدت اجتماعات عدة مع قيادات هذه الكتائب في الأيام الماضية.

ونوه المصدر إلى أن لواء العروبة 26 بقيادة اللواء عمر تنتوش من ورشفانة هو الأقرب لإعلان الانضمام إلى القوات المسلحة في محور العزيزية.

وعلى الصعيد الميداني، أكد بشعبة الإعلام الحربي السنوسي قادربوه أن القوات المسلحة الليبية استهدفت مواقع تابعة لمليشيات الوفاق وحققت تقدما على محاور عدة.

وأوضح قادربوه أن عمليات الردع فرع الوسطى خاضت اشتباكات كبيرة مع قوات الوفاق في محور وادي الربيع وتمكنت من السيطرة على مواقع متقدمة في المحور.

وتابع المسؤول بشعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش تمكنت من تدمير طائرة تصوير بدون طيار متطورة أمس الخميس. (وال- طرابلس) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال