مصلحة الجوازات: تصوير “250” مواطنًا قاصدين لبيت الله الحرام لهذا العام

بنغازي 24 مايو 2019 (وال)- أعلنت مصلحة الجوازات والجنسية بالمنطقة الشرقية، عن تصوير عدد من المواطنين القاصدين لبيت الله الحرام لهذا العام.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني بالمصلحة عماد العبيدي إنه جرى بمقر فرع المصلحة في بنغازي أمس الخميس، تصوير عدد “250” مواطنًا من قاصدي بيت الله الحرام لهذا العام من مدن المنطقة الشرقية.

وأضاف العبيدي أن أعضاء مصلحة الجوازات منذ ساعات الصباح الأولى وحتى بعد الإفطار، لإتمام تصوير عدد كبير من قاصدي بيت الله الحرام والمرافقين لهم لإتمام فريضة الحج لهذا العام.

ونوه مدير المكتب الإعلامي لجهود الهيأة العامة للأوقاف بنغازي، وأعضاء المصلحة على جهودهم خلال شهر رمضان المبارك. (وال- بنغازي) ف ع/ ر ت

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