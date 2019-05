استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات بالحكومة المؤقتة، عبدالرحمن الأحيرش، بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، عميد بلدية صبراتة، مفتاح البرشي، لبحث سير عمل البلدية.

وناقش الطرفان كافة احتياجات البلدية، وسير عملها، وآليات توفيرها من قبل الحكومة المؤقتة، بحضور رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء.

