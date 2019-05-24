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امطير لـ مدينة ترهونة: اتركوا هذه الحرب لأن الموت سيولد الثأر وأنتم في غنى عن ذلك

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – طالبت عضو المجلس الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 آمنة مطير مدينة ترهونة بالرجوع عن دعم القوات المسلحة في عملية تحرير طرابلس.

امطير العضو في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة جماعة ارهابية من قبل البرلمان أضافت :” نناشدكم بروابط الدم أن تتركوا هذه الطريق لأنها ليست لكم والعداء سيخلف عداء والموت سيخلف ثأر وأنتم في غنى عن ذلك”.

كما طالبت عضوة المجلس الاستشاري في ختام تدوينتها على موقع “فيسبوك” مدينة ترهونة بألا تقود ما وصفته بـ” حرب بالوكالة” ليس لترهونة فيها ناقة ولا جمل حسب تعبيرها ، داعيةً اياهم إلى عدم إرتكاب ما وصفتها بـ”الاخطاء” التي لن يمحوها التاريخ حسب زعمها.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • نعم ياعاهرة ياكلبة اليهود اتركوا هذه الحرب لأن الموت سيولد الثأر وأنتم ياخونة سيتم ملاحقتكم ياكلاب دويلة قطيرة والدولة العثمانية عملاء بنى صهيون داخل ليبيا وخارجها ، لعنة الله على خونة ليبيا الى يوم الدين . أولياء دم ليبيا . على الفسي .

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  • اتركوا الحرب لكي تظل السيدة امطير تتفرج عليكم في طوابير المصارف . في طوابير الغاز . في طوابير البنزين والوقود . اما هي فكل شي يجيها لعندها . لانها عندها حصانة

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