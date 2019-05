قامت مجموعة من أجلك ليبيا، بزيارة إلي مدينة غريان، تخللتها متابعة لأنشطة جامعة غريان،

بدعوة من منظمة ماريش للتنمية المجتمعية، الشريك في مجموعة من أجلك ليبيا، وفي إطار الشراكة والتعرف على احتياجات ومشاغل واستحقاقات المرحلة للشباب والمرأة.

كما تضمنت الزيارة لقاء شباب ونشطاء المجتمع المدني بالمدينة، إلى جانب زيارة إحدى الرائدات في مجال التعليم، بالإضافة إلى التعرف على معالم المدينة، وأبرز مواردها.

