أعلنت الهيئة الوطنية للموارد المائية بالحكومة المؤقتة، اليوم، الانتهاء من أعمال صيانة خط الصرف الصحي المتهالك في منطقة المساكن بمدينة بنغازي.

وكانت الهيئة قد باشرت أعمال الصيانة بالتنسيق مع المجلس التسييري لبلدية بنغازي، والتي تمثلت في توفير مضخة شفط المياه، والانتهاء من أعمال صيانة الخط المتهالك عند تقاطع الطريق الدائري الرابع، حيث تكفلت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بأعمال تنظيف غرف الصرف الصحي، وشفط المياه الراكدة بالمستنقع في مفترق المساكن.

بنغازي.. الانتهاء من صيانة خط الصرف الصحي بمنطقة المساكن appeared first on صحيفة المتوسط.

