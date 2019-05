علق آمر محور عين زارة جنوب طرابلس اللواء فوزي المنصوري على آخر التطورات بمحاور العاصمة، مؤكداً إن القوات المسلحة تحقق تقدماً ملحوظاً وقفزات ملموسة باتجاه معسكر النقلية.

وأوضح المنصوري في تصريحات أوردتها صحيفة “الإتحاد الاماراتية” أن القوات المسلحة لا تعير أي اهتمام بالدعم التركي للميليشيات بالسلاح، لافتاً إلى أن التعزيزات التركية التي وصلت لـ”الميليشيات” لم تحدث أي فارق على الأرض، بحسب وصفه.

