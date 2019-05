توقعات بارتفاع درجات الحرارة غرب ليبيا

أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إلى تأثر مناطق غرب ليبيا مساء هذا اليوم بامتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر ويتحرك تدريجيا ناحية الشمال الشرقي.

وأوضحت أن ذلك سينتج عنه تقلبات جوية مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة إلى قوية أحيانا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى (50) كم في ساعة، مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار مع تكاثر السحب على بعض المناطق.

