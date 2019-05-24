داعيًا لتكوين هيئة فزان من أجل ليبيا .. زيدان يجب إيقاف حرب طرابلس حتى لا يتكرر ما حدث في بنغازي ودرنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، على ضرورة رأب الصدع بين الشرق والغرب، وإعادة البلاد إلى الوضع الذي كانت عليه قبل اندلاع الحرب في طرابلس.

زيدان أوضح – خلال استقباله على قناة ليبيا الأحرار أمس الخميس – أنه لابد من الحفاظ على الدولة المدنية ولا يستطيع أي أحد تغير ذلك المبدأ ويفرض نفسه على الليبيين.

ودعا إلى وقف إطلاق في طرابلس، موضحًا أن الحرب لن تحقق شيء بل ستكون مذبحة يدفع ثمنها الشباب بين قتلى وجرحى سيعانون بعد انتهاء الحرب لسنوات طويلة .

زيدان أضاف “لانجد حتى الآن نتائج لهذه الحرب الدائرة ولابد من وقفها الآن حتى لا يتكرر في طرابلس ما حدث في بنغازي ودرنة” حسب وصفه .

وأكد عدم وجود أي اتصالات أو علاقات مباشرة مع المشير خليفة حفتر، منوهًا إلى أن حفتر يتحمل مسؤولية هذه الحرب.

وبخصوص أقليم فزان، قال رئيس الحكومة السابق إن معناة فزان تحولت إلى ماساة حقيقية نعيش آلامها كل يوم، حسب قوله .

وبين زيدان – بحسب ما نشره على حسابه الخاص على تويتر – أنه تحرك السنوات الخمسة الماضية بناء على طلب من العديد من الشخصيات في فوان القيام بعمل لمواجهة هذا الخلل .

ودعا إلى تكوين “هيئة فزان من أجل ليبيا”، بعد التشاور مع العديد من أهل الإقليم على أن يكون دورها سياسي اجتماعي تنموي .

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