داخلية الوفاق: على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه العدوان على طرابلس

ليبيا – إتهمت وزارة داخلية الوفاق في بيان لها اليوم الجمعة القوات المسلحة بقصف مجمع قاعات ريكسوس الواقع بمنطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس.

داخلية الوفاق أعتبرت في بيانها بأن قيام القوات المسلحة بقصف المجمع حسب زعمها عملاً إجرامياً يُضاف إلى ما وصفته بـ”جرائم الحرب” ومحاولة يائسة من قبل من وصفتهم بـ”القوات الغازية” (القوات المسلحة الليبية) نتيجة الهزائم التي تتعرض لها، حسب زعمها.

ودعت داخلية الوفاق المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته تجاه ما وصفته بـ” العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) الذي يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين والعزل، على حد تعبيرها.

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