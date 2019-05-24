أمن شحات تواصل تنفيذ الخطة الأمنية خلال شهر رمضان

شحات 24 مايو 2019 (وال)- تواصل أقسام ومراكز تابعة لمديرية أمن شحات الإجراءات الأمنية الخاصة بتنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك.

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم حسن بو كريم إن الحرص على تنفيذ الخطة يأتي ضمن توجيهات مدير أمن شحات المكلف عقيد خالد عبد الله، بإشراف المساعد للشؤون العامة عقيد عز الدين المجدوب.

وأضاف ملازم حسن بو كريم أن الخطة الأمنية لشهر رمضان المبارك، هي خطة محكمة حيث شملت تعزيز الإجراءات الأمنية على مداخل ومخارج المدينة، وعلى المساجد في أثناء صلاة التراويح، بُغية تعزيز الأمن والأمان للزائرين والمواطنين.

وأضاف ملازم حسن بو كريم أن عمل التمركزات موزع على حساب الاختصاصات، حتى ساعات متأخرة من الليل وبعد انتهاء وقت السحور.

وأشار ملازم حسن بو كريم إلى أن شحات لها خصوصيّة تختلف عن باقي المدن، من حيث استمرار دخول الزائرين، إضافة إلى أبناء المدينة في جميع الأيام وخاصة يومي الخميس والجمعة نتيجة للطبيعة الخلابة والأماكن الأثرية، وهذا يتطلب جهدًا مضاعفًا من قبل الجهات الأمنية لأشهر السنة كافة ومن بينها شهر رمضان.

وأوضح ملازم حسن بو كريم أن “ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، لن يزيد منتسبي شرطة بالمديرية إلا عزيمة وإصرارًا على تنفيذ الواجبات الموكلة إليهم، وهم بهذا يؤدون واجبًا وطنيًّا ودينيًّا في وقت واحد، وإن أمن الزائرين وحمايتهم هي أمانة في أعناقنا”. (وال- شحات) ع ع/ ر ت

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