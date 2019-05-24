آمر الترتيبات الأمنية درنة يطالب المواطنين بالتبليغ وعدم الاقتراب من أجسام غريبة ولمسها

درنة 24 مايو 2019 (وال)- طالب آمر الترتيبات الأمنية درنة، المواطنين الإسراع في التبليغ عن وجود أي أجسام غريبة من أسلحة وذخائر أو ما شابه، وعدم الاقتراب منها أو لمسها.

ودعا عميد دكتور محمد فرج المواطنين للتبليغ الجهات ذات الاختصاص، مؤكدًا في الوقت أن مخلفات الحرب خطر يُهدد أمن المواطنين، وأنه سيتم نشر برنامج لتوعية المواطنين بذلك، وكيفية تجنب خطر الألغام ومخلفات الحرب.

وأشاد عميد دكتور محمد فرج بجهود كل من يسعى ليلا نهار، لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا، موضحًا أن برنامج لتوعية المواطنين سيكون كالتالي:

1.لا تقترب أو تحاول لمس أي جسم غريب، فقد يكون لُغمًا أو إحدى مخلفات الحرب المتفجرة أو الذخائر التي لم تنفجر أو العبوات الناسفة بدائية الصنع.

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