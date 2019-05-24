القبض على عصابة لسرقة السيارات في بلدية شحات

شحات 24 مايو 2019 (وال)- أعلن قسم المرور والتراخيص وقسم البحث الجنائي ببلدية شحات، عن القبض على عصابة لسرقة المركبات الآلية في المدينة والمناطق المجاورة.

وذكر قسم المرور والتراخيص أن عملية القبض تمت نتيجة المتابعة الميدانية والفورية التي يقوم بها قسم المرور شحات، وتوافر معلومات عن قيام عصابة تمتهن عمليات سرقة السيارات في مدن مجاورة، وتم ضبط سيارة أثناء عملية الشحن، ولعدم وجود إيصال شحن لنقل المركبة تم ضبط المركبة وآلة الشحن وأصحاب المركبة وعدهم ثلاثة أشخاص.

وأوضح قسم المرور والتراخيص أنه بالتحقيق معهما، اعترفا أنهما من أفراد عصابة سرقة سيارات، وأنهما نفذا عملية سرقة السيارة المضبوطة، كما اعترفوا بتنفيذ عدد “7” عمليات سرقة سيارات من مختلف الأنواع من مدينة المرج، كما اعترفوا بأن السيارات المسروقة يتم نقلها إلى مدينة شحات لغرض البيع.

وأضاف قسم المرور والتراخيص أنه تم إحالة المتهمين لقسم البحث الجنائي المرج للاختصاص، مطالبًا في الوقت ذاته أصحاب سيارات الشحن والجر، عدم نقل أي مركبة آلية إلا بعد التأكد من وجود إذن الشحن. (وال- شحات) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال