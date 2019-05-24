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“صنع الله”: نعمل على معرفة أسباب حريق مصلحة النفط

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

وصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، يصل إلى مصحة النفط بطرابلس لتقييم الأضرار الملحقة بالبنية التحتية والتأكد من سلامة الموظفين والمرضى.

وعقد صنع الله  اجتماع طارئ عقب حدوث حريق بالمصحة ظهر هذا اليوم.

كما أكد صنع الله ، أنّ المؤسسة على اتصال بالسلطات المعنية للتحقق من أسباب الحريق.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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