“صنع الله”: نعمل على معرفة أسباب حريق مصلحة النفط

وصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، يصل إلى مصحة النفط بطرابلس لتقييم الأضرار الملحقة بالبنية التحتية والتأكد من سلامة الموظفين والمرضى.

وعقد صنع الله اجتماع طارئ عقب حدوث حريق بالمصحة ظهر هذا اليوم.

كما أكد صنع الله ، أنّ المؤسسة على اتصال بالسلطات المعنية للتحقق من أسباب الحريق.

