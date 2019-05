الميهوب: هذه تفاصيل الزيارة المرتقبة لـ”حفتر” إلى روسيا

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ، طلال الميهوب، إن زيارة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش المرتقبة، إلى روسيا ستركز على ضرورة مكافحة الإرهاب.

وأكمل الميهوب، في تصريحات صحفية له، أن الزيارة ستتناول العديد من الملفات، إلا أن أبرزها ضرورة مواجهة الإرهاب، واتخاذ خطوات ومواقف واضحة من الدول الفاعلة والمؤثرة تجاه ما تقوم به تركيا وقطر من عمليات نقل الأسلحة والذخائر والمقاتلين الأجانب إلى الأراضي الليبية”.

وأكمل، أن “إيقاف المعركة في طرابلس بات صعبا في ظل التطورات، وعملية الاقتحام الكبيرة قد تحدث في أي لحظة، إلا أن القرار العسكري يعود للقادة في الميدان”.

واستطرد: “ما يمكن فهمه الآن من سير العمليات، هو أن الجيش يسعى للحفاظ على حياة المدنيين، وسحب المقاتلين إلى خارج المناطق المدنية بما يسهم في استنزافهم بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان”.

وقال: “الشحنة التركية، التي وصلت لدعم الإرهابيين، أكدت للعالم من يدعم الإرهاب، كما اتضح الأمر لمجلس الأمن، كما أكد أن الكتائب والمليشيات الموجودة في طرابلس أكدت أن كل كتيبة أو جماعة تعمل بمفردها”، مضيفا: “في المقابل يقوم الجيش الوطني بمواجهة تلك العناصر بآلية منظمة ومنضبطة”.

وطالب الميهوب المدنيين بضرورة تجنب أماكن الاشتباكات في طرابلس، وتقديم الدعم للجيش لتخليص العاصمة من الجماعات الإرهابية.

