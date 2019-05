روسيا : سندعم وقف إطلاق النار في طرابلس في هذه الحالة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف دعم بلاده لمقترح وقف إطلاق النار في ليبيا .

وأكمل بوغدانوف، أن مجلس الأمن الدولي قد ينظر في هذا المقترح خلال جلساته المقبلة.

وأضاف بوغدانوف، “أجرينا مشاورات مع مختلف أطراف النزاع الليبي وبالطبع مع شركائنا في مجلس الأمن الدولي ولكن تلك المقترحات تتطلب توافقاً”.

وأوضح ، أن موسكو لدعم نظام وقف إطلاق النار في ليبيا في مجلس الأمن حال كانت “صيغ المقترحات بشأنه مقبولة”.

