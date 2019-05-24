حقوق الإنسان في ليبيا: رجال الإسعاف يتعرضون للاستهداف في طرابلس

وقالت اللجنة في بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه اليوم الجمعة 24 مايو / آيار، إن العمليات أوقعت العديد من الضحايا والجرحى والمصابين، في صفوف العاملين في المجال الطبي، جراء المواجهات المسلحة بمناطق جنوب غرب طرابلس، التي تتمثل مهمتهم الإنسانية النبيلة في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، وتقديم الخدمات الإسعافية لهم.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الأطراف المتحاربة، إدراك أن الأطباء، ليسوا هدفا ويجب حمايتهم.

وشددت “تلك الاعتداءات السافرة المتكررة تمثل “جرائم حرب” صريحة، تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع الأعراف الدولية واتفاقيات القانون الدولي الإنساني.

وجددت اللجنة مناشدتها لجميع أطراف النزاع المسلح بمناطق جنوب وجنوب غرب طرابلس ومحيطها، بضرورة احترام مهمة العمل الإنساني، الذي تقوم به فرق الإسعاف والطوارئ، وأطقم جهاز الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي.

كما طالبت بضمان حماية سلامة المسعفين، ووصولهم الفوري إلى الأبرياء من الجرحى والمصابين والمدنيين، الذين هم في أمس الحاجة إلى إسعافهم بشكل عاجل.

وطالبت بتسهيل عمل فرق المساعدات الإنسانية، وكذلك ضمان تأمين الممرات الإنسانية الآمنة لإخلاء السكان المدنيين العالقين بمناطق النزاع، وذلك تماشيا مع القانون الإنساني الدولي.