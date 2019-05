أكد الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب خالد ميرى ، أن الاتحاد ناقش أوضاع الصحفيين في ليبيا والجزائر.

ومن المقرر أن ينظم اتحاد الصحفيين العرب، مساء اليوم الجمعة، حفل إفطار للأمانة العامة ولنقباء الصحفيين العرب المشاركين في الاجتماع الذي أقيم اليوم.

