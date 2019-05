أكد رئيس لجنة الأزمة بوزارة التعليم بحكومة الوفاق رشاد بشر، أن هناك مناطق كثيرة توقفت فيها الدراسة نظرا لوقوعها في مناطق الاشتباكات، فيما تسير الدراسة بشكل طبيعي في مناطق أخرى في طرابلس.

وقال بشر لفرانس برس، أن “معظم المدارس في طرابلس لم تتوقف الدراسة فيها، لكن بلديتي عين زارة وأبو سليم استثناء، كونهما الأكثر تضررا جراء الأعمال العسكرية، ويتعدى عدد المدارس المغلقة فيهما المائة مدرسة”.

وعن احتمال إيجاد حل لهذه المشكلة، قال بشر “نأمل انتهاء الحرب قريباً، لكن في حال استمرارها نتوقع وضع خطة بديلة لمعالجة أوضاع الطلبة النازحين لضمان عدم ضياع العام الدراسي عليهم”.

The post “تعليم الوفاق”: توقف الدراسة في مدارس عين زارة وأبو سليم لهذا السبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية