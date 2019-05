“الوطنية لحقوق الإنسان” تطالب أطراف معركة طرابلس بعدم استهداف الأطباء

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ما يتعرض له عمال المجال الصحي، من استمرار الاستهداف المباشر للمسعفين والأطقم الطبية.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة ، إن العمليات أوقعت العديد من الضحايا والجرحى والمصابين، في صفوف العاملين في المجال الطبي، جراء المواجهات المسلحة بمناطق جنوب غرب طرابلس، التي تتمثل مهمتهم الإنسانية النبيلة في إنقاذ أرواح المدنيين والأبرياء، وتقديم الخدمات الإسعافية لهم.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، الأطراف المتحاربة، إدراك أن الأطباء، ليسوا هدفا ويجب حمايتهم.

كما طالبت بضمان حماية سلامة المسعفين، ووصولهم الفوري إلى الأبرياء من الجرحى والمصابين والمدنيين، الذين هم في أمس الحاجة إلى إسعافهم بشكل عاجل.

