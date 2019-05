قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة ، إن ” آمر اللواء 26 مشاة مجحفل العميد مسعود الضاوي استشهد وهو يقود جنوده في المحور يقاتل من اجل القضاء على الإرهاب”.

وأضاف المركز، أن ” الضاوي عرفناه رجل شجاع لا يهاب ميادين الوغى نحسبه وكل رجالنا الذين قدموا ارواحهم من اجل الوطن شهداء “.

وكان اللواء 26 مشاة مجحفل قد أعلن عن مقتل عميد مسعود الضاوي، آمر اللواء وهو يتقدم الصفوف خلال الاشتباكات العنيفة التي دارت الخميس في جنوب طرابلس.

وينحدر عميد الضاوي من ورشفانة جنوب غرب طرابلس.

وقالت إدارة الشرطة العسكرية في بيان، إن ”العميد الضاوي لقي وجه ربه متأثرًا بإصابته في محور عين زارة”.

The post “عمليات الكرامة” : “الضاوي” استشهد وهو يقاتل من أجل القضاء على الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية