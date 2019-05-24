عبد الكبير: هذه حقيقة علاقة رامي البكّاري بتونس

قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، إن رامي البكاري الذي قُتل أمس الخميس على يد الجيش الليبي وهو يقاتل ضمن قوات الوفاق جنوب طرابلس هو من أصول تونسية أقامت في ليبيا منذ الستينات من القرن الماضي، وتقيم عائلته في مدينة صبراتة.

وأكد في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الجمعة، أن البكاري من مواليد صبراتة، ويحمل الجنسية الليبية، وهو من عائلة “شويّة” التي غادرت محافظة سيدي بوزيد، وسط غرب تونس، منذ أكثر من 50 سنة، وأصبحت ليبية.

وتابع عبد الكبير بأن البكاري شارك في أحداث “فبراير” في صبراتة في عام 2011، وهو لم يزر تونس إلا مرات قليلة، وبوثائق ليبية.

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