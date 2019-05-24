المنصوري: قوات الجيش تتقدّم والدعم التركي لا يُمثّل تهديدا

صرّح آمر محور عين زارة جنوب طرابلس اللواء فوزي المنصوري، أن الدعم التركي للمجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، لا تُمثّل أي تهديد بالنسبة لقوات الجيش الوطني، مشيرا أن الدعم التركي الذي وصل مؤخرا، لم يغيّر أي شيء لصالح الوفاق، وهذا ما أثبتته التجربة على الأرض.

وأوضح المنصوري في تصريحه، أن قوات الجيش الوطني، تُحقّق تقدّما كبيرا وملحوظا في اتجاه معكسر النقلية ومواقع أخرى تعتبر هدفًا للقوات المسلحة.

ووصلت في الثامن عشر من شهر مايو الجاري، شحنة أسلحة ومدرعات عبر ميناء طرابلس، قادمة من تركيا، واستلمتها مجموعة مسلحة تتبع للمطلوب دوليًا صلاح بادي.

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