الميهوب: المشير حفتر سيبحث في موسكو ضرورة مكافحة الإرهاب

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن زيارة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر المرتقبة إلى روسيا ستركز على ضرورة مكافحة الإرهاب.

المهيوب أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم أن زيارة المشير حفتر إلى موسكو ستتناول العديد من الملفات أبرزها ضرورة مواجهة الإرهاب واتخاذ خطوات ومواقف واضحة من الدول الفاعلة والمؤثرة تجاه ما تقوم به تركيا وقطر من عمليات نقل الأسلحة والذخائر والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا.

وأشار الميهوب إلى أن إيقاف المعركة في طرابلس بات صعبا في ظل التطورات وأن عملية الاقتحام الكبيرة قد تحدث في أي لحظة ، مؤكدا أن الجيش يسعى للحفاظ على حياة المدنيين وسحب المقاتلين إلى خارج المناطق المدنية بما يسهم في استنزافهم بعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان حسب قوله.

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