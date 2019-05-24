“أمنة أمطير” عضو جماعة الإخوان المسلمين ترسل تهديدا صريحا إلى أهالي ترهونة

طرابلس-العنوان

هددت عضو جماعة الإخوان المسلمين أمنة أمطير أهالي مدينة ترهونة عبر رسالة وجهتها لهم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت زوجة المتحدث باسم حزب العدالة والبناء محمد الحريزي في تهديد صريح “إن العداء سيخلف عداء والموت سيخلف ثأرا وأنتم في غني عن ذلك”.

وقالت أمطير في رسالتها “ترهونة إني لكم ناصح أمين، خط الرجعة قريب والعرب الأولى قالت نص الطريق ولا كمالها”.

وأضافت عضو جماعة الإخوان “نناشدكم بروابط الدم أن تتركوا هذه الطريق لأنها ليست لكم والعداء سيخلف عداءً والموت سيخلف ثأر وأنتم في غنى عن ذلك”.

واختتمت أمطير رسالتها قائلة: “لا تقودوا حربا بالوكالة ليست لكم فيها ناقة أو جمل، لا ترتكبوا أخطاءً لن تستطيعوا محيها والتاريخ يسطر”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية