صنع الله يصل مقر مصحة النفط في طرابلس لتقييم خسائر الحريق

وصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إلى مقر مصحة النفط في طرابلس «لتقييم الأضرار الملحقة بالبنية التحتية والتأكد من سلامة الموظفين والمرضى» عقب الحريق الذي اندلع بمقر المصحة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن صنع الله «عقد اجتماع طارئ عقب حدوث حريق بالمصحة ظهر هذا اليوم». وأشارت إلى «أنّ المؤسسة على اتصال بالسلطات المعنية للتحقق من أسباب الحريق».

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن حريقا شب بمصحة النفط في طرابلس التابعة لها ظهر اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنه «لم يتم الابلاغ عن أي إصابات إلى الآن».

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها تقوم وإدارة المصحة التابعة لها بتنفيذ إجراءات الطوارئ لضمان سلامة المرضى والموظفين، مؤكدة أن رجال الإطفاء في الموقع يقومون بإطفاء الحريق.

رئيس مجلس إدارة #المؤسسة_الوطنية_للنفط، مصطفى صنع الله، يصل إلى مصحة النفط ب #طرابلس لتقييم الأضرار الملحقة بالبنية التحتية والتأكد من سلامة الموظفين والمرضى وعقد اجتماع طارئ عقب حدوث حريق بالمصحة ظهر هذا اليوم. كما أنّ المؤسسة على اتصال بالسلطات المعنية للتحقق من أسباب الحريق. pic.twitter.com/nA8osw5E1g — National Oil Corporation المؤسسة الوطنية للنفط (@NOC_Libya) May 24, 2019

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