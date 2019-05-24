الحاسي يحذر من خطورة المؤامرة على ليبيا.. ويؤكد أن مفاجآت تنتظر الإرهابيين

كشف آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش عبد السلام الحاسي، عن مفاجأت مهمة تنتظر المجموعات المسلحة في طرابلس.

وقال الحاسي، في تصريحات إعلامية، “إن هناك مفاجآت مهمة في الطريق ستزيد من ضرب ما تبقى من معنويات الإرهابيين والمجموعات المسلحة”، مؤكدا أن المعركة تتجه إلى الحسم السريع بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها العدو في أغلب المحاور، وأن الجيش يكسب مساحات جديدة في ضواحي العاصمة وهو اليوم يملك الأسبقية براً وبحراً وجواً.

وحذر الحاسي، من خطورة المؤامرة التي تستهدف ليبيا الدولة والشعب والمقدرات، موجه رسالة إلى من يراهن على تراجع قوات الجيش قائلا “نحن اليوم في مواقع متقدمة وفي كل يوم يزداد إصرارنا على تحرير عاصمتنا من الإرهاب“.

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