مستثمر إيطالي: انقسام أوروبا يغذي انقسام ليبيا ويضطرنا لتصفية حساب ثقيل

قال رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا)، فينتشنتسو بوتشا «إن الانقسام في المواقف الأوروبية يغذي انقسام الأطراف ليبيا»، محذرا من أن هذا الانقسام من شأنه أن يضطر الإيطاليين وشركائهم الأوروبيين «لتصفية حساب ثقيل قريبًا».

وأضاف المستثمر الإيطالي في كلمته خلال انعقاد الجمعية العامة لاتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) التي عقدت أول أمس الأربعاء في روما إن «ضعف إيطاليا من ناحية، واستخفاف بعض الشركاء الأوروبيين من ناحية أخرى، سوف يقود إلى اضطرارنا لتصفية حساب ثقيل قريبًا».

وأكد رئيس «كونفيندوستريا» فينتشنتسو بوتشا في كلمته التي نقلت مقتطفات منها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» أن «هذا الحساب بالنسبة لنا، سيُلوح بتدفقات المهاجرين الذين سيشرعون بالوصول مع بدء الصيف».

وشدد رئيس اتحاد الصناعيين الإيطاليين في كلمته قائلا: «إن على أوروبا أن تتحدث بصوت واحد إلى الفصائل الليبية، والضغط على الأطراف المتنازعة، لدفعها نحو التوصل إلى اتفاق».

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