سلمى المنفي: مسلسل بارانويا نقلة في الدراما الليبية

انتهت الفنانة الشابة سلمى المنفي، من تصوير المسلسل الليبي بارانويا، والذي تجسد خلاله شخصية “سلمى”، وهي شخصية امرأة حساسة تحب عائلتها ودائما مع الحق. ومسلسل بارانويا يعتبر عمل مشترك ليبي مصري الفريق التقني من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون.

وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي من الإثارة والتشويق، وهو من تأليف سراج هويدي، وإخراج محمد التريكي، وبطولة مجموعة من نجوم الدراما الليبية.

وفي حوار مع بوابة أفريقيا الإخبارية، كشفت الفنانة الشابة سلمى المنفي، أن المسلسل يتألف من حلقات مشوقة تغلفها الغموض وتتابع الأحداث لكشف الأسرار من أول حلقة حتى تصل إلى الحبكة في الحلقة الـ 15 والتي يكون فيها المشاهد في حالة من الشك للكشف عن الأحداث مما يزيد الإثارة والتشويق.

وقالت المنفي، أن قصة المسلسل تدور حول عائلة الحاج “مبروك”، وهي أسرة مكونة من 7 أولاد وبنت، وتتصاعد الأحداث بينهم مما يولد صراعات وجرائم. وعن دورها، كشفت سلمى، أنها ستجسد شخصية “سلمى” زوجة فتحي كبير العائلة والذي يقوم بدوره الممثل محمد عثمان، لافتة إلى أن المسلسل يعتبر نقلة في الدراما الليبية من حيث الصورة والنص، ومن المقرر أن يعرض العمل على قناة سلام عقب شهر رمضان المبارك.

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